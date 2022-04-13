Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5097 9060412, хром
Арт. X1691459035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|держатель для туалетной бумаги
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Вес, кг
|0.27
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- WasserKRAFT Leine К-5097 держатель туалетной бумаги вертикальный. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления держателя используется металл
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск