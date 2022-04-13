Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5097 9060412, хром
5.0
1
801 ₽
Держатели для туалетной бумаги
    Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5097 9060412, хром
    Арт. X1691459035
    5.0
    1
    Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5097 9060412, хром

      Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5097 9060412, хром

      801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459035
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель для туалетной бумаги
      Вес, кг
      		0.27
      Все характеристики
      801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Раковина Santek Анимо-60 WH110508
      2 870 ₽
      5.0
      Раковина Santek Анимо-60 WH110508
      Пьедестал для раковины Santek WH110587
      2 970 ₽
      5.0
      Пьедестал для раковины Santek WH110587
      Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")
      1 360 ₽
      5.0
      Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")
      Гибкая труба Ани Пласт K116 (1 1/2"x40/50, 120 см)
      190 ₽
      5.0
      Гибкая труба Ани Пласт K116 (1 1/2"x40/50, 120 см)
      Поручень д/ванной с мыльницей WasserKRAFT K-1077, латунь 9060300
      2 095 ₽
      5.0
      Поручень д/ванной с мыльницей WasserKRAFT K-1077, латунь 9060300
      Колба фильтра EcoFilter 0134, 1/2
      1 320 ₽
      5.0
      Колба фильтра EcoFilter 0134, 1/2
      Муфта Fusitek раз. НР 20Х1/2 (FT05701)
      230 ₽
      4.5
      Муфта Fusitek раз. НР 20Х1/2 (FT05701)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить