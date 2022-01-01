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Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
6 141 ₽
6 145 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
    Арт. Ю00000019063
    Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
    Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
      Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
      Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011

      Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011

      • -4 ₽
      6 141 ₽
      6 145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019063

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      • -4 ₽
      6 141 ₽
      6 145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло алмазное Diam Extra Line Titan 313011 предназначено для установок алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления бетона, железобетона любой степени армирования

        • Сверло имеет лазерную напайку сегментов
        • Сегменты имеют покрытие титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту при высоких температурах и повышенных нагрузках. Высота сегментов – 10 мм