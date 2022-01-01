Сверло алмазное сегментное Diam Extra Line Titan 313011
Арт. Ю00000019063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Сверло алмазное Diam Extra Line Titan 313011 предназначено для установок алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления бетона, железобетона любой степени армирования
- Сверло имеет лазерную напайку сегментов
- Сегменты имеют покрытие титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту при высоких температурах и повышенных нагрузках. Высота сегментов – 10 мм