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Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
    Арт. О00000006593
    Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
    Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
      Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
      Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506

      Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006593

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, плитка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск Master Line 1A1RSS Diam 000506 является сменным элементом для бензорезов, резчиков швов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов. Диск отлично подойдет для проведении всех типов строительных работ, благодаря высокому ресурсу и хорошей производительности, что очень важно в современных условиях. Высота алмазного слоя — 10 мм.

        Преимущества

        • Алмазный
        • Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов
        • Сухой тип реза