Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506
Арт. О00000006593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, плитка
- Алмазный диск Master Line 1A1RSS Diam 000506 является сменным элементом для бензорезов, резчиков швов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов. Диск отлично подойдет для проведении всех типов строительных работ, благодаря высокому ресурсу и хорошей производительности, что очень важно в современных условиях. Высота алмазного слоя — 10 мм.
Преимущества
- Алмазный
- Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов
- Сухой тип реза