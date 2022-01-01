Круг отрезной Diam Master Line Железобетон 500*3,4*10*25,4 000506

Преимущества

Алмазный

Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов



Сухой тип реза

Алмазный диск Master Line 1A1RSS Diam 000506 является сменным элементом для бензорезов, резчиков швов, камнерезных станков. Применяется для сухого и мокрого реза армированного бетона, бетона, тротуарной плитки, клинкера, огнеупорных и строительных материалов. Диск отлично подойдет для проведении всех типов строительных работ, благодаря высокому ресурсу и хорошей производительности, что очень важно в современных условиях. Высота алмазного слоя — 10 мм.