Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм

Преимущества

Прямолинейность реза. Наличие линейки позволяет точно выставить плитку без дополнительной разметки

Высокая точность. Лазерный указатель реза обеспечивает удобство и эффективность в работе

Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм



Лазерный указатель реза

6 подшипников

Diam Pro Line-1200L 600107 имеет стальную направляющую

Режущий ролик диаметром 22 мм

Алюминиевый корпус станка

Удобная транспортировка

Небольшой вес

Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107 представляет собой профессиональный инструмент для резки керамики одинарного и двойного обжига. Рабочая каретка передвигается на 6 подшипниках, которые обеспечивают плавность хода. Модель отличается наличием линейки, лазерного указателя и расширителями поверхности. Оборудование легко перемещать за счет небольшого веса.