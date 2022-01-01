Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм

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Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107
Арт. О00000030954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|5
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Наружный диаметр ролика, мм
|22
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- Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107 представляет собой профессиональный инструмент для резки керамики одинарного и двойного обжига. Рабочая каретка передвигается на 6 подшипниках, которые обеспечивают плавность хода. Модель отличается наличием линейки, лазерного указателя и расширителями поверхности. Оборудование легко перемещать за счет небольшого веса.
Преимущества
- Прямолинейность реза. Наличие линейки позволяет точно выставить плитку без дополнительной разметки
- Высокая точность. Лазерный указатель реза обеспечивает удобство и эффективность в работе
- Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм
- Лазерный указатель реза
- 6 подшипников
- Diam Pro Line-1200L 600107 имеет стальную направляющую
- Режущий ролик диаметром 22 мм
- Алюминиевый корпус станка
- Удобная транспортировка
- Небольшой вес