Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
19 493 ₽
19 495 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107
Арт. О00000030954
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107, толщина плитки 16 мм

Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
19 493 ₽
19 495 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000030954

Характеристики

Производитель
Diam
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Внутренний диаметр ролика, мм
5
Наружный диаметр ролика, мм
22
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
19 493 ₽
19 495 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Ручной плиткорез Diam Pro Line-1200L 600107 представляет собой профессиональный инструмент для резки керамики одинарного и двойного обжига. Рабочая каретка передвигается на 6 подшипниках, которые обеспечивают плавность хода. Модель отличается наличием линейки, лазерного указателя и расширителями поверхности. Оборудование легко перемещать за счет небольшого веса.

    Преимущества 

    • Прямолинейность реза. Наличие линейки позволяет точно выставить плитку без дополнительной разметки
    • Высокая точность. Лазерный указатель реза обеспечивает удобство и эффективность в работе
    • Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм
    • Лазерный указатель реза
    • 6 подшипников
    • Diam Pro Line-1200L 600107 имеет стальную направляющую
    • Режущий ролик диаметром 22 мм
    • Алюминиевый корпус станка
    • Удобная транспортировка
    • Небольшой вес