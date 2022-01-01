Дифференциальный манометр Testo 512 0560 5126 - это профессиональный прибор, предназначенный для измерения давления и скорости воздушного потока. Результаты отображаются на крупном дисплее с подсветкой, облегчающей работу в слабоосвещенных местах. Модель поддерживает восемь единиц измерения давления и две единицы измерения скорости потока. Благодаря функции HOLD текущие значения могут быть зафиксированы на экране.

Преимущества