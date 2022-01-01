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Дифференциальный манометр Testo 512
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Манометры барометрического давления
    Дифференциальный манометр Testo 512
    Арт. geototal_362
    Дифференциальный манометр Testo 512

      Дифференциальный манометр Testo 512

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_362

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. диапазон измерений, гПа
      		0
      Макс. диапазон измерений, гПа
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дифференциальный манометр Testo 512 0560 5126 - это профессиональный прибор, предназначенный для измерения давления и скорости воздушного потока. Результаты отображаются на крупном дисплее с подсветкой, облегчающей работу в слабоосвещенных местах. Модель поддерживает восемь единиц измерения давления и две единицы измерения скорости потока. Благодаря функции HOLD текущие значения могут быть зафиксированы на экране.

        Преимущества

        • Встроенная компенсация плотности;
        • Подсвечивающийся, легко читаемый дисплей;
        • Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения;
        • Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе;
        • Ресурс батареи - 120 часов работы;
        • Класс защиты от пыли и влаги - IP65 при работе с чехлом TopSafe (опция).