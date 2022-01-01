Дифференциальный манометр Testo 512
Арт. geototal_362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мин. диапазон измерений, гПа
|0
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Макс. диапазон измерений, гПа
|2
- Дифференциальный манометр Testo 512 0560 5126 - это профессиональный прибор, предназначенный для измерения давления и скорости воздушного потока. Результаты отображаются на крупном дисплее с подсветкой, облегчающей работу в слабоосвещенных местах. Модель поддерживает восемь единиц измерения давления и две единицы измерения скорости потока. Благодаря функции HOLD текущие значения могут быть зафиксированы на экране.
Преимущества
- Встроенная компенсация плотности;
- Подсвечивающийся, легко читаемый дисплей;
- Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения;
- Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе;
- Ресурс батареи - 120 часов работы;
- Класс защиты от пыли и влаги - IP65 при работе с чехлом TopSafe (опция).