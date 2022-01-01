Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546
Найти аналог
Изоляторы
    Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546
    Арт. X131107188
    Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546

      Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107188

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 101, TECH CS 141, TECH CS 151 и их аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.

        Преимущества

        • Используется для стандартных катодов и сопел
        • Материал - термоустойчивый пластик
        • Посадочный диаметр, мм - 16.3
        • Высота, мм - 7.8