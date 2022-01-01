Преимущества

Используется для стандартных катодов и сопел



Материал - термоустойчивый пластик



Посадочный диаметр, мм - 16.3



Высота, мм - 7.8

Диффузор Сварог (CS 101–141–151) IVF0608 00000087546 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 101, TECH CS 141, TECH CS 151 и их аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.