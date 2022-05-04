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Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125, 125 мм
5.0
2
210 ₽
Диффузоры вентиляционные
    Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125, 125 мм
    Арт. X6991454220
    5.0
    2
    Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125, 125 мм

      Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125, 125 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		167ч65
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125 применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляет собой потолочный воздухораспределительный элемент с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.

        Преимущества

        • Изготовлен из полипропилена
        • Для удобства монтажа снабжен крепежной муфтой с демфирующим кольцом
        • Цвет белый (RAL-9016)