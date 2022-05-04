Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125, 125 мм

Преимущества

Изготовлен из полипропилена

Для удобства монтажа снабжен крепежной муфтой с демфирующим кольцом

Цвет белый (RAL-9016)

Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 125 применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляет собой потолочный воздухораспределительный элемент с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.