Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 200, 200 мм
Арт. X6991454223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|235x65
- Диффузор вентиляционный Shuft DVK-S 200 применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Представляет собой потолочный воздухораспределительный элемент с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска.
Преимущества
- Изготовлен из полипропилена
- Для удобства монтажа снабжен крепежной муфтой с демфирующим кольцом
- Цвет белый (RAL-9016)