Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 160, 160 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественной стали с последующей порошковой окраской

Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха

Цвет окраски — «кристально-белый» (RAL 9016)

Фактура — глянцевая

Диффузор вентиляционный SHUFT DVS-E-P 160 применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Он представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска.