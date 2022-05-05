Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 160, 160 мм
Арт. X6991454224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|209x60.4
- Диффузор вентиляционный SHUFT DVS-E-P 160 применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Он представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной стали с последующей порошковой окраской
- Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха
- Цвет окраски — «кристально-белый» (RAL 9016)
- Фактура — глянцевая