Диффузор вентиляционный Vents МВ 150 ПФс, 150 мм
Арт. X6991454210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|188x72x188
- Диффузор для вентиляции Vents МВ 150 ПФс применяется для распределения воздуха от воздуховода в помещения. Круглая решетка может используется в приточных и вытяжных системах вентиляции. Изготовлен из АБС-пластика, для защиты каналов от насекомых установлена сетка.
Преимущества
- Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола)
- Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха
- Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом
- Внутренняя часть оборудована уплотнительным кольцом для более плотного прилегания
- Встроенная сетка от насекомых