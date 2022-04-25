Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм
5.0
2
Найти аналог
Диффузоры вентиляционные
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм
    Арт. X6991454212
    5.0
    2
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм
    Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм
      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм
      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм

      Диффузор вентиляционный Vents МВ 200 ПФс, 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		240x72x240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диффузор для вентиляции Vents МВ 200 ПФс применяется для распределения воздуха от воздуховода в помещения. Круглая решетка может используется в приточных и вытяжных системах вентиляции. Изготовлен из АБС-пластика, для защиты каналов от насекомых установлена сетка.

        Преимущества

        • Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола)
        • Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха
        • Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом
        • Внутренняя часть оборудована уплотнительным кольцом для более плотного прилегания
        • Встроенная сетка от насекомых