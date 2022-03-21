Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545
Арт. X131107209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолятор (диффузор)
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Материал
|пластик
- Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 101, TECH CS 141 и их аналогов , отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.
Преимущества
- Используется для стандартных катодов и сопел
- Материал - термоустойчивый пластик
- Посадочный диаметр, мм - 16.3
- Высота, мм - 7.8
- Используется для стандартных катодов и сопел