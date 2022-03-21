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Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545
5.0
2
1 190 ₽
Изоляторы
    Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545
    Арт. X131107209
    5.0
    2
    Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545

      Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог (CS 101–141) IVF0606 00000087545 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 101, TECH CS 141 и их аналогов , отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.

        Преимущества

        • Используется для стандартных катодов и сопел
        • Материал - термоустойчивый пластик
        • Посадочный диаметр, мм - 16.3
        • Высота, мм - 7.8