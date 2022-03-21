Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542
Арт. X131107171
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолятор (диффузор)
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Тип соединения
|резьбовое
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Материал
|пластик
- Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 50, TECH CS 70 и их аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.
Преимущества
- Используется как для стандартных, так и для удлиненных катодов и сопел
- Материал - термоустойчивый пластик
- Посадочный диаметр, мм - 12.1
- Высота, мм - 15.8