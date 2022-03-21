Преимущества

Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 50, TECH CS 70 и их аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.