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Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542
5.0
2
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Изоляторы
    Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542
    Арт. X131107171
    5.0
    2
    Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542

      Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Тип соединения
      		резьбовое
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог (CS 50-70) IVF0002 00000087542 - является сменной частью плазмотронов TECH CS 50, TECH CS 70 и их аналогов, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.

        Преимущества

        • Используется как для стандартных, так и для удлиненных катодов и сопел
        • Материал - термоустойчивый пластик
        • Посадочный диаметр, мм - 12.1
        • Высота, мм - 15.8