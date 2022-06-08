Преимущества

Применение: для низкоуглеродистой стали, для нержавеющей стали, для алюминия

Применяется для ручной плазменной резки металла до 14 мм толщиной на токах до 40 Ампер.



Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697 - является сменной частью плазмотрона PT 31, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.