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Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697
5.0
2
155 ₽
Изоляторы
    Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697
    Арт. X13110726176
    5.0
    2
    Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697

      Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13110726176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697 - является сменной частью  плазмотрона PT 31, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.  

        Преимущества

        • Применение: для низкоуглеродистой стали, для нержавеющей стали, для алюминия
        • Применяется для ручной плазменной резки металла до 14 мм толщиной на токах до 40 Ампер.