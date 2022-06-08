Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697
Арт. X13110726176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолятор (диффузор)
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Тип соединения
|резьбовое
- Диффузор Сварог PT-31 IVF0078 00000093697 - является сменной частью плазмотрона PT 31, отвечающей за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.
Преимущества
- Применение: для низкоуглеродистой стали, для нержавеющей стали, для алюминия
- Применяется для ручной плазменной резки металла до 14 мм толщиной на токах до 40 Ампер.