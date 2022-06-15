Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
5.0
2
Найти аналог
Динамометрические ключи
    Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
    Арт. О00000006862
    5.0
    2
    Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
    Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
    Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
      Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
      Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)
      Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)

      Динамометрический ключ Арсенал 8144820 (1/2", 28-210 Н/м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006862
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. усилие, Нм
      		28
      Макс. усилие, Нм
      		210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Динамометрический ключ - это профессиональный слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для затяжки право- и левосторонних ответственных резьбовых соединений при необходимости нормировать прилагаемое усилие по затяжке.

        Преимущества:

        • Динамометрический ключ ARSENAL КДМ 401-EN001 совместим с торцевыми головками различного профиля с посадочным квадратом 1/2";
        • Ключ позволяет установить значение прилагаемого усилия в диапазоне от 28 Нм до 210 Нм с плавной регулировкой;
        • Максимальная погрешность прилагаемого усилия - не более 4%.