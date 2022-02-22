Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
Арт. 77777X9002316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|мрамор, керамика, кафель, глазурь
- Диск алмазный Bosch 2.608.602.201 Professional for Ceramic используется в углошлифовальной машине для осуществления разрезания керамической, кафельной, глазированной плитки, мрамора. Кромка реза сплошная. Алмазный отрезной диск Standard for Ceramic обеспечивает надежную резку плитки.
Преимущества:
- Сплошная отрезная кромка обуславливает ровный результат при работе со всеми видами плитки
- Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch