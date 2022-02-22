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Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
5.0
3
Найти аналог
Алмазные диски для плиткорезов
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002316
    5.0
    3
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)

      Алмазный диск Bosch 2.608.602.201 PF Ceramic (115x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002316
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		мрамор, керамика, кафель, глазурь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный Bosch 2.608.602.201 Professional for Ceramic используется в углошлифовальной машине для осуществления разрезания керамической, кафельной, глазированной плитки, мрамора. Кромка реза сплошная. Алмазный отрезной диск Standard for Ceramic обеспечивает надежную резку плитки.

        Преимущества:

        • Сплошная отрезная кромка обуславливает ровный результат при работе со всеми видами плитки
        • Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch