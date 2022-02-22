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Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
4.7
3
Найти аналог
Алмазные диски для плиткорезов
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002318
    4.7
    3
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
    Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)

      Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002318
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика, кафель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для сухого реза керамической плитки.

        Преимущества:

        • Для аккуратных кромок при резке керамической плитки
        • Универсальное экономичное решение для обработки керамической плитки
        • Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием