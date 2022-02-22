Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 PF Ceramic (180x22,23 мм)
Арт. 77777X9002318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамика, кафель
- Алмазный диск Bosch 2.608.602.204 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для сухого реза керамической плитки.
Преимущества:
- Для аккуратных кромок при резке керамической плитки
- Универсальное экономичное решение для обработки керамической плитки
- Отрезная кромка, наносимая непосредственным спеканием