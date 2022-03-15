Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
    Арт. 9002304
    5.0
    2
    Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
    Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
    Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
      Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
      Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
      Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)

      Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной по бетону сегментированный, серия Professional ECO BPE. Размеры 230х2,3х22,23 мм (Внешний диаметр-Толщина-Посадочный диаметр). Высота сегментов 7 мм. За счет лазерной технологии сегментов обеспечивается гарантированная прочность диска.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Прочность
        • Длительный срок службы