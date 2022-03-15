Алмазный диск по бетону Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
Арт. 9002304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Диск алмазный отрезной по бетону сегментированный, серия Professional ECO BPE. Размеры 230х2,3х22,23 мм (Внешний диаметр-Толщина-Посадочный диаметр). Высота сегментов 7 мм. За счет лазерной технологии сегментов обеспечивается гарантированная прочность диска.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Прочность
- Длительный срок службы