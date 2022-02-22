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Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002315
    5.0
    2
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)

      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск Bosch Professional for Universal представляет собой сменный элемент используемый в углошлифовальных машинах. Подходит для разрезания бетона, кирпичной кладки, гранита, кирпича, а также других строительных материалов. Диск для универсального использования оснащен алмазными режущими сегментами с помощью лазерной сварки. Оптимальная производительность обеспечивает легкую резку.
        Обладает увеличенным сроком службы.