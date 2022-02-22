Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)
Арт. 77777X9002315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит
- Алмазный диск Bosch Professional for Universal представляет собой сменный элемент используемый в углошлифовальных машинах. Подходит для разрезания бетона, кирпичной кладки, гранита, кирпича, а также других строительных материалов. Диск для универсального использования оснащен алмазными режущими сегментами с помощью лазерной сварки. Оптимальная производительность обеспечивает легкую резку.
Обладает увеличенным сроком службы.