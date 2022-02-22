Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.194 (180x22,23 мм)

Алмазный диск Bosch Professional for Universal представляет собой сменный элемент используемый в углошлифовальных машинах. Подходит для разрезания бетона, кирпичной кладки, гранита, кирпича, а также других строительных материалов. Диск для универсального использования оснащен алмазными режущими сегментами с помощью лазерной сварки. Оптимальная производительность обеспечивает легкую резку.

Обладает увеличенным сроком службы.

