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Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
5.0
3
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002278
    5.0
    3
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)

      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002278
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск Bosch 2.608.602.192 используется при работе болгарками. Является универсальным и предназначен для выполнения резов в различных строительных материалах (бетон, керамика и др.). Диск представляет собой литую высокопрочную основу, к которой приварены алмазные сегменты при помощи лазерной сварки. Диск изготовлен на высокотехнологичном оборудовании и отвечает всем стандартам качества.