Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)
Арт. 77777X9002278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, керамика
- Алмазный диск Bosch 2.608.602.192 используется при работе болгарками. Является универсальным и предназначен для выполнения резов в различных строительных материалах (бетон, керамика и др.). Диск представляет собой литую высокопрочную основу, к которой приварены алмазные сегменты при помощи лазерной сварки. Диск изготовлен на высокотехнологичном оборудовании и отвечает всем стандартам качества.