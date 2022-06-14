Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.192 (125x22,23 мм)

Алмазный диск Bosch 2.608.602.192 используется при работе болгарками. Является универсальным и предназначен для выполнения резов в различных строительных материалах (бетон, керамика и др.). Диск представляет собой литую высокопрочную основу, к которой приварены алмазные сегменты при помощи лазерной сварки. Диск изготовлен на высокотехнологичном оборудовании и отвечает всем стандартам качества.