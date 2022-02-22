Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.193 (150x22,23 мм)

Алмазный диск 2.608.602.193 Bosch Universal. Резка бетона, кирпича, камня, кафеля с высокой производительностью. На 30% выше скорость реза. Высокий срок службы. Уникальный дизайн сегмента для уменьшения трения. За счет лазерной сварки режущих сегментов не оставляет сомнений в своей надежности.



