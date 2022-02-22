Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.193 (150x22,23 мм)
Арт. 77777X9002275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, керамогранит, мрамор, керамика
- Алмазный диск 2.608.602.193 Bosch Universal. Резка бетона, кирпича, камня, кафеля с высокой производительностью. На 30% выше скорость реза. Высокий срок службы. Уникальный дизайн сегмента для уменьшения трения. За счет лазерной сварки режущих сегментов не оставляет сомнений в своей надежности.