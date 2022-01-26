Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
Арт. 77777X9002277
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип оборудования
|алмазный диск
|
Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, керамогранит, керамика
- Диск алмазный отрезной универсальный Bosch 2.608.602.195 Резка бетона, железобетона, кирпича, известняка с высокой производительностью. Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки любых стройматериалов. Алмазные режущие сегменты, наносимые непосредственным спеканием.
Преимущества
- На 30% выше скорость реза
- Высокий срок службы
- Уникальный дизайн сегмента для уменьшения трения