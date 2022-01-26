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Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
5.0
1
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002277
    5.0
    1
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
    Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)
      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)

      Алмазный диск Bosch PF Universal 2.608.602.195 (230x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, керамогранит, керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной универсальный Bosch 2.608.602.195 Резка бетона, железобетона, кирпича, известняка с высокой производительностью. Недорогой алмазный отрезной круг — оптимальное решение для обработки любых стройматериалов. Алмазные режущие сегменты, наносимые непосредственным спеканием.

        Преимущества

        • На 30% выше скорость реза
        • Высокий срок службы
        • Уникальный дизайн сегмента для уменьшения трения