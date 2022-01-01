Диск алмазный Bosch PF Universal 300x22,23 2.608.602.547
Арт. 77777X9002276
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|300
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Посадочный диаметр, мм
|22.2
- Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов.
Преимущества
- Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска
- Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch в Швейцарии
- С посадочным отверстием 22,23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой