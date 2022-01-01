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Диск алмазный Bosch PF Universal 300x22,23 2.608.602.547
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный Bosch PF Universal 300x22,23 2.608.602.547
    Арт. 77777X9002276
    Диск алмазный Bosch PF Universal 300x22,23 2.608.602.547

      Диск алмазный Bosch PF Universal 300x22,23 2.608.602.547

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002276

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		300
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный отрезной диск Standard for Universal позволяет осуществлять надежную резку универсальных строительных материалов.

        Преимущества

        • Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска
        • Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch в Швейцарии
        • С посадочным отверстием 22,23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой