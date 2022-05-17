Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)

Преимущества

Высокая износостойкость

Безопасность

Диск алмазный Universal Bosch 2608615059 предназначен для резки различных строительных материалов с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.