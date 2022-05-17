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Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
5.0
2
1 310 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002511
    5.0
    2
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)

      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)

      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9002511
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		мрамор, керамика
      Все характеристики
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный Universal Bosch 2608615059 предназначен для резки различных строительных материалов с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Безопасность