Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.059l (125x22,2 мм)
Арт. 77777X9002511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|мрамор, керамика
- Диск алмазный Universal Bosch 2608615059 предназначен для резки различных строительных материалов с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Безопасность