Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)

Преимущества

Ширина пропила - 2.6 мм

Высота алмазного слоя - 10 мм

Диск алмазный Universal Bosch 2608615065 предназначен для резки бетона, железобетона, кирпича, известняка с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.