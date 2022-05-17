Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
Арт. 77777X9002510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, железобетон
- Диск алмазный Universal Bosch 2608615065 предназначен для резки бетона, железобетона, кирпича, известняка с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.
Преимущества
- Ширина пропила - 2.6 мм
- Высота алмазного слоя - 10 мм