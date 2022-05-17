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Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002510
    5.0
    2
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
    Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)
      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)

      Алмазный диск Bosch Stf Universa 2.608.615.065 (230x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002510
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, железобетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный Universal Bosch 2608615065 предназначен для резки бетона, железобетона, кирпича, известняка с помощью угловой шлифовальной машины. Имеет турбированную конструкцию режущей кромки, что обеспечивает высокую скорость обработки.

        Преимущества

        • Ширина пропила - 2.6 мм
        • Высота алмазного слоя - 10 мм