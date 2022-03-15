Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
Арт. 77777X9002380
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип оборудования
|алмазный диск
|
Назначение по материалу
|асфальт
- Диск алмазный 350х25,4х10 мм CHAMPION ST Asphafight C1606 подходит для реза асфальта, свежего бетона, известняка. Изготовлен из высококачественных материалов, подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность
- Безопасность