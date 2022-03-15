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Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
    Арт. 77777X9002380
    5.0
    2
    Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
    Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
      Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)
      Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)

      Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002380
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить