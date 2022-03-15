Алмазный диск по асфальту Champion Asphafight С1606 (350x25,4x10 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Безопасность

Диск алмазный 350х25,4х10 мм CHAMPION ST Asphafight C1606 подходит для реза асфальта, свежего бетона, известняка. Изготовлен из высококачественных материалов, подходит для профессионального использования.