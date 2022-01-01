Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45, 400 10 25.4/20 5798174-30
Арт. 77777X9002480
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|400
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Посадочный диаметр, мм
|25.4
- Алмазные диски Husqvarna серии VARI-CUT S45 специально для сильноармированного бетона, армированного бетона, затвердевшего бетона средней жесткости, кирпича, кровельной плитки. Режущие диски высшего качества предназначены специально для профессиональных пользователей. Высокая скорость резания и превосходные экономические показатели. "Easy-fit" - система изменения диаметра посадочного отверстия с 20 на 25,4 мм. Особенности и преимущества:
- Высокоскоростная резка бетона любого типа;
- "Easy-fit" - система для увеличения диаметра посадочного отверстия.