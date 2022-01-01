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Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45, 400 10 25.4/20 5798174-30
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45, 400 10 25.4/20 5798174-30
    Арт. 77777X9002480
    Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45, 400 10 25.4/20 5798174-30

      Диск алмазный Husqvarna VARI-CUT S45, 400 10 25.4/20 5798174-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002480

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		400
      Посадочный диаметр, мм
      		25.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазные диски Husqvarna серии VARI-CUT S45 специально для сильноармированного бетона, армированного бетона, затвердевшего бетона средней жесткости, кирпича, кровельной плитки. Режущие диски высшего качества предназначены специально для профессиональных пользователей. Высокая скорость резания и превосходные экономические показатели. "Easy-fit" - система изменения диаметра посадочного отверстия с 20 на 25,4 мм. Особенности и преимущества:
        • Высокоскоростная резка бетона любого типа;
        • "Easy-fit" - система для увеличения диаметра посадочного отверстия.