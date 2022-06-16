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Алмазный отрезной диск Вихрь (180x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
5.0
1
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной диск Вихрь (180x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
    Арт. О00000013236
    5.0
    1
    Алмазный отрезной диск Вихрь (180x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

      Алмазный отрезной диск Вихрь (180x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013236
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной сегментный Вихрь 73/10/3/4 предназначен для угловых шлифовальных машин и резчиков. Применяется для сухого реза по бетону, кирпичу, граниту, камню, искусственному камню. В комплекте поставляется переходное кольцо с диаметра 22.2 мм на 20 мм.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность