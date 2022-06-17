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Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
4.5
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
    Арт. О00000013620
    4.5
    2
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)

      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (125x22.2 мм, сегментный, сухая резка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013620
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ, 125 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.

        Преимущества

        • Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр
        • Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания