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Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (150x22.2 мм, для сухого реза)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (150x22.2 мм, для сухого реза)
    Арт. О00000013623
    5.0
    2
    Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (150x22.2 мм, для сухого реза)

      Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (150x22.2 мм, для сухого реза)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013623
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ, 150 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.

        Преимущества

        • Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр
        • Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания