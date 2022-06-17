Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (230x22,2 мм, сегментный, сухой рез)
Арт. О00000013580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, гранит, мрамор
- Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ, 230 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.
Преимущества
- Более демократичный вариант текущей линейки сегментных алмазных дисков, которые уже хорошо себя зарекомендовали на рынке России
- Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр.
- Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания