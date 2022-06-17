Алмазный отрезной диск Вихрь Стандарт (230x22,2 мм, сегментный, сухой рез)

Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ, 230 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.

Преимущества