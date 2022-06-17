Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
    Арт. О00000013561
    5.0
    2
    Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
    Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
    Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)
      Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)

      Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (230x22.2 мм, сухой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013561
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, гранит, мрамор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной Турбо 230 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.

        Преимущества

        • Волнообразная форма металлического основания является наиболее удачной и способствует максимально быстрому удалению продуктов пиления, улучшенному охлаждению и снижению нагрузки на УШМ
        • Турбированная форма, обеспечивает плавное безударное резание, с эффективным охлаждением
        • Продолжительный ресурс работы обеспечивается высокой концентрацией алмазного порошка в оптимально подобранной связке
        • Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, железобетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр