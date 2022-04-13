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Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002482
    5.0
    2
    Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
    Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
      Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
      Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)

      Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002482
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить