Сегментный универсальный алмазный диск Patriot EDGE 811010005 (230x22,23 мм)
Арт. 77777X9002482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич
- Диск алмазный сегментный EDGE by PATRIOT 811010005 для сухой резки кирпича, черепицы, тротуарной плитки, легкого бетона.
Преимущества
- Повышенная концентрация алмазов
- Диффузионная адгезия алмазного слоя
- Технология холодного спекания
- Эффективный отвод шлама из канала