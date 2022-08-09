Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)
Арт. 77777X9002394
Характеристики
|
Производитель
|
Тип оборудования
|алмазный диск
|
Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
|
Вес, кг
|1
|
Диаметр, мм
|230
- Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 731155. Диск используется при сухой резке бетона, кирпича.
Преимущества
- Высокий ресурс реза обеспечивается оптимально подобраной концентрацией алмазов в металлической связке
- Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания