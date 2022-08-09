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Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)
4.5
2
405 ₽
670 ₽
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002394
    4.5
    2
    Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)

    Отрезной сегментный алмазный диск Sparta 731155 (230x22,2 мм)

    • -265 ₽
    405 ₽
    670 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 670 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. 77777X9002394
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Sparta
    Тип оборудования
    		алмазный диск
    Назначение по материалу
    		бетон, камень, кирпич
    Вес, кг
    		1
    Диаметр, мм
    		230
    Все характеристики
    • -265 ₽
    405 ₽
    670 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 670 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 731155. Диск используется при сухой резке бетона, кирпича.

      Преимущества

      • Высокий ресурс реза обеспечивается оптимально подобраной концентрацией алмазов в металлической связке
      • Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания