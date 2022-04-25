Алмазный диск Sparta 731095 (отрезной сегментный, 150x22,2 мм, сухой рез)
Арт. 77777X9002332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 731095 используется при сухой резке бетона, кирпича.
Преимущества
- Высокий ресурс реза обеспечивается алмазной крошкой и оптимально подобранной связкой
- Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания