Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
Арт. 77777X9002462
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|камень, керамика, плитка
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Вес, кг
|0.14
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Диаметр, мм
|115
- Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм) используется совместно с УШМ.
Преимущества
- Высокий ресурс реза обеспечивается оптимально подобранной концентрацией алмазов в металлической связке
- Диск используется при мокрой резке керамической плитки
- Подходят для самых распространенных моделей электроплиткорезов, имеющих водяное охлаждение