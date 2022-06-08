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Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
5.0
2
150 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002462
    5.0
    2
    Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
    Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
    Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
      Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
      Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)
      Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)

      Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9002462
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень, керамика, плитка
      Вес, кг
      		0.14
      Диаметр, мм
      		115
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сплошной алмазный отрезной диск для мокрого реза Sparta 731395 (115x22,2 мм) используется совместно с УШМ.

        Преимущества

        • Высокий ресурс реза обеспечивается оптимально подобранной концентрацией алмазов в металлической связке
        • Диск используется при мокрой резке керамической плитки
        • Подходят для самых распространенных моделей электроплиткорезов, имеющих водяное охлаждение