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Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
5.0
2
1 410 ₽
Алмазные диски для плиткорезов
    Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
    Арт. 77777X9002317
    5.0
    2
    Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
    Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
      Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
      Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)

      Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)

      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9002317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика, кафель
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск Bosch 2.608.602.202 применяется для резки декоративной плитки. Диск обеспечивает ровные края без сколов при работе с керамической плиткой. Сегмент с алмазной крошкой наносится непосредственным спеканием.

        Преимущества:

        • Сплошная отрезная кромка обуславливает ровный результат при работе со всеми видами плитки
        • Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch