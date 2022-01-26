Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
Арт. 77777X9002317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамика, кафель
- Алмазный диск Bosch 2.608.602.202 применяется для резки декоративной плитки. Диск обеспечивает ровные края без сколов при работе с керамической плиткой. Сегмент с алмазной крошкой наносится непосредственным спеканием.
Преимущества:
- Сплошная отрезная кромка обуславливает ровный результат при работе со всеми видами плитки
- Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch