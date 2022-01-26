Диск алмазный Bosch 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)

Преимущества:

Сплошная отрезная кромка обуславливает ровный результат при работе со всеми видами плитки

Высокие стандарты качества, гарантируемые специализированным центром алмазной обработки Bosch

Алмазный диск Bosch 2.608.602.202 применяется для резки декоративной плитки. Диск обеспечивает ровные края без сколов при работе с керамической плиткой. Сегмент с алмазной крошкой наносится непосредственным спеканием.