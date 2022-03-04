Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.785 (160x20/16x18)

Преимущества

Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистые материалы, комбинированные материалы

Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах, и при выполнении отделочных работ

Высокий ресурс работы, могут перезатачиваться до 20 раз

Диск Bosch OptiLine ECO - пильный диск для работы по твердым и мягким породам древесины