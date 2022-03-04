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Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.785 (160x20/16x18)
5.0
4
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.785 (160x20/16x18)
    Арт. 9010202231
    5.0
    4
    Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.785 (160x20/16x18)

      Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.785 (160x20/16x18)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202231
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Bosch OptiLine ECO - пильный диск для работы по твердым и мягким породам древесины

        Преимущества

        • Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистые материалы, комбинированные материалы
        • Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах, и при выполнении отделочных работ
        • Высокий ресурс работы, могут перезатачиваться до 20 раз