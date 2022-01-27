Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)

Преимущества

Высокая прочность

Износостойкость

Пильный диск Bosch Optiline ECO (2.608.641.789) предназначен для работы по твердым и мягким породам древа, а также строительной древесине. Резы данным диском получаются ровные, благодаря этому его широко применяют во время отделочных работ и в мебельных цехах.