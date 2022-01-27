Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)
Арт. 9010202228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Bosch Optiline ECO (2.608.641.789) предназначен для работы по твердым и мягким породам древа, а также строительной древесине. Резы данным диском получаются ровные, благодаря этому его широко применяют во время отделочных работ и в мебельных цехах.
Преимущества
- Высокая прочность
- Износостойкость