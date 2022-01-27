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Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)
5.0
2
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)
    Арт. 9010202228
    5.0
    2
    Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)

      Пильный диск Bosch Optiline ECO 2.608.641.789 (190x30x24)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202228
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Bosch Optiline ECO (2.608.641.789) предназначен для работы по твердым и мягким породам древа, а также строительной древесине. Резы данным диском получаются ровные, благодаря этому его широко применяют во время отделочных работ и в мебельных цехах.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Износостойкость