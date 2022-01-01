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Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794
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Пильные диски по дереву
    Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794
    Арт. 9010202234
    Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794

      Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202234

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск BOSCH Optiline Eco для работы по твердым и мягким породам древесины. Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистых материалах, комбинированных материалах. Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах и при выполнении отделочных работ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы