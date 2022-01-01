Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пильный диск BOSCH Optiline Eco для работы по твердым и мягким породам древесины. Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистых материалах, комбинированных материалах. Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах и при выполнении отделочных работ.