Диск Bosch Optiline ECO 230*30*48 2.608.641.794
Арт. 9010202234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск BOSCH Optiline Eco для работы по твердым и мягким породам древесины. Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистых материалах, комбинированных материалах. Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах и при выполнении отделочных работ.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы