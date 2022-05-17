Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)

Диск с защитой от попадания камней Caiman Blue Shark - профессиональный японский диск для бензокос, способный срезать любую траву, кустарник и небольшие деревья. Он имеет особую форму режущих зубьев, благодаря которой он защищен от попадания мелких камней: снижается вибрация и сохраняются твердосплавные напайки на зубцах. Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки.

