Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)
Арт. 9010202422
Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)
Арт. 9010202422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Диск с защитой от попадания камней Caiman Blue Shark - профессиональный японский диск для бензокос, способный срезать любую траву, кустарник и небольшие деревья. Он имеет особую форму режущих зубьев, благодаря которой он защищен от попадания мелких камней: снижается вибрация и сохраняются твердосплавные напайки на зубцах. Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки.