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Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)
5.0
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)
    Арт. 9010202422
    5.0
    2
    Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)

      Диск для триммеров Caiman Blue Shark 230/25, 4/36Р 0392С (с защитой от попадания камней)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202422
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск с защитой от попадания камней Caiman Blue Shark - профессиональный японский диск для бензокос, способный срезать любую траву, кустарник и небольшие деревья. Он имеет особую форму режущих зубьев, благодаря которой он защищен от попадания мелких камней: снижается вибрация и сохраняются твердосплавные напайки на зубцах. Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки.