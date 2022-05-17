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Диск для триммеров Caiman Red Shark 0394С (с функцией подрезки под корень)
4.5
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Диск для триммеров Caiman Red Shark 0394С (с функцией подрезки под корень)
    Арт. 9010202423
    4.5
    2
    Диск для триммеров Caiman Red Shark 0394С (с функцией подрезки под корень)

      Диск для триммеров Caiman Red Shark 0394С (с функцией подрезки под корень)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202423
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск с функцией подрезки под корень Red Shark 230/25,4/36Р - профессиональный японский стальной диск для бензокос с функцией подрезки под корень, предназначенный для срезания любой травы, кустарников и небольших деревьев на ровных поверхностях. Специальный изогнутый профиль диска позволяет срезать траву у самого основания, что особенно полезно при заготовке сена или расчистке территорий от растительности под вспашку. Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки.