Диск для триммеров Caiman Red Shark 0394С (с функцией подрезки под корень)

Диск с функцией подрезки под корень Red Shark 230/25,4/36Р - профессиональный японский стальной диск для бензокос с функцией подрезки под корень, предназначенный для срезания любой травы, кустарников и небольших деревьев на ровных поверхностях. Специальный изогнутый профиль диска позволяет срезать траву у самого основания, что особенно полезно при заготовке сена или расчистке территорий от растительности под вспашку. Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки.