Диск для поворотного стола Jet 50000065

Диск для поворотного стола представляет собой элемент вспомогательной оснастки, используемой для фрезерно-сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется для поворотных столов диаметром 150 мм, которыми оснащаются модели станков JMD-20LA, JMD-20LA DRO и JMD-3T. Приспособление устанавливается на шпиндель станка и применяется для механического деления окружности вращаемой детали на равные или неравные доли. Диск имеет 12,24 или 30 Т-образных пазов - отверстий, в которые при нужном положении входят шпильки фиксатора, прижимающего заготовку или деталь.