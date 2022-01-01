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Диск для поворотного стола Jet 50000065
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Столы и устройства
    Диск для поворотного стола Jet 50000065
    Арт. jet_977
    Диск для поворотного стола Jet 50000065
    Диск для поворотного стола Jet 50000065
      Диск для поворотного стола Jet 50000065
      Диск для поворотного стола Jet 50000065

      Диск для поворотного стола Jet 50000065

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_977

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Диск для поворотного стола представляет собой элемент вспомогательной оснастки, используемой для фрезерно-сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется для поворотных столов диаметром 150 мм, которыми оснащаются модели станков JMD-20LA, JMD-20LA DRO и JMD-3T. Приспособление устанавливается на шпиндель станка и применяется для механического деления окружности вращаемой детали на равные или неравные доли. Диск имеет 12,24 или 30 Т-образных пазов - отверстий, в которые при нужном положении входят шпильки фиксатора, прижимающего заготовку или деталь.