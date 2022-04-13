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Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
5.0
2
2 179 ₽
Диски для триммеров
    Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
    Арт. X3875461688
    5.0
    2
    Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
    Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
      Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
      Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01

      Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01

      2 179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3875461688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		225
      Все характеристики
      2 179 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск SCARLETT 225-24 Husqvarna 5784428-01 подходит для кусторезов Husqvarna 555FX. Используется для подрезания мелких веток и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность и длительный срок эксплуатации. Не требует физических усилий при работе.