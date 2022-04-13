Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01

Диск SCARLETT 225-24 Husqvarna 5784428-01 подходит для кусторезов Husqvarna 555FX. Используется для подрезания мелких веток и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность и длительный срок эксплуатации. Не требует физических усилий при работе.