Диск кустореза Husqvarna Scarlett 5784428-01
Арт. X3875461688
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Тип аксессуара
|диск для триммера
|
Внешний диаметр, мм
|225
- Диск SCARLETT 225-24 Husqvarna 5784428-01 подходит для кусторезов Husqvarna 555FX. Используется для подрезания мелких веток и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность и длительный срок эксплуатации. Не требует физических усилий при работе.