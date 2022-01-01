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Диск на фибр.основе 115*22 P80(5шт)
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Прочие комплектующие для шлифмашин
    Диск на фибр.основе 115*22 P80(5шт)
    Арт. Х150616678

      Диск на фибр.основе 115*22 P80(5шт)

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      Нет в наличии
      Арт. Х150616678
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый круг предназначен для торцевого шлифования стали и цветных металлов с помощью угловых шлифовальных машин. Также он применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок. С помощью такой структуры размещения лепестков площадь обрабатываемой поверхности становится больше, повышая тем самым качество и производительность работы. Круг очень прочен благодаря зернистости из электрокорунда нормального (смеси оксида алюминия и ферросилиция).

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала