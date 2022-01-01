Диск на фибр.основе 115*22 P80(5шт)

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Лепестковый круг предназначен для торцевого шлифования стали и цветных металлов с помощью угловых шлифовальных машин. Также он применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок. С помощью такой структуры размещения лепестков площадь обрабатываемой поверхности становится больше, повышая тем самым качество и производительность работы. Круг очень прочен благодаря зернистости из электрокорунда нормального (смеси оксида алюминия и ферросилиция).