Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.318 (115x2,5x22,2 мм)
Арт. 9006188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.318 (115x2,5x22,2 мм) гарантирует мощную резку и максимальную безопасность при работе по металлу Диск состоит из оксида алюминия высшего качества с применением передовой фенольной смолы, что позволяет справляться с трудными материалами и достигать хороших результатов.
Преимущества
- Высокая устойчивость
- Прочность