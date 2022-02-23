Преимущества

Высокая устойчивость

Прочность

Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.318 (115x2,5x22,2 мм) гарантирует мощную резку и максимальную безопасность при работе по металлу Диск состоит из оксида алюминия высшего качества с применением передовой фенольной смолы, что позволяет справляться с трудными материалами и достигать хороших результатов.