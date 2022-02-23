Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.226 (230x3x22,2 мм)
Арт. 900630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Отрезной диск Bosch 2.608.600.226 применяется совместно с угловыми ручными шлифовальными машинами. Он предназначен для реза металла.
Преимущества
- Отрезные круги по металлу для высоких требований
- Для ручных угловых шлифмашин
- Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)