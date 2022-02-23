Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.226 (230x3x22,2 мм)

Преимущества

Отрезные круги по металлу для высоких требований

Для ручных угловых шлифмашин

Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)

Отрезной диск Bosch 2.608.600.226 применяется совместно с угловыми ручными шлифовальными машинами. Он предназначен для реза металла.