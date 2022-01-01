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Диск отрезной BOSCH 350*2,8*25,4 по мет.2.608.600.543
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Отрезные круги по металлу
    Диск отрезной BOSCH 350*2,8*25,4 по мет.2.608.600.543
    Арт. 9006195

      Диск отрезной BOSCH 350*2,8*25,4 по мет.2.608.600.543

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006195

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы