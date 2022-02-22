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Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
4.7
3
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
    Арт. Х1506158
    4.7
    3
    Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
    Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
    Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
      Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
      Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)
      Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)

      Отрезной круг по металлу Pureva 400121 (100x2,2x16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506158
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной абразивный диск 400121 Pureva подходит для различных работ по нержавеющей стали. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.

        Преимущества

        • Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
        • Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез