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Отрезной круг по металлу Pureva 403413 (150x1,6x22 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Pureva 403413 (150x1,6x22 мм)
    Арт. Х1506152
    5.0
    2
    Отрезной круг по металлу Pureva 403413 (150x1,6x22 мм)

      Отрезной круг по металлу Pureva 403413 (150x1,6x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной абразивный диск 403413 Pureva идеально подходит для сварочных работ и обработки стальных профилей, труб и любого стального материала. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.

        Преимущества

        • Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
        • Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез